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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 16:33 BJT

台湾央行：3月将标售1,300亿台币的一年期定存单，因应年后通货回笼

路透台北2月24日 - 台湾央行周二表示，为了因应农历年关后通货回笼及金融机构资产配置需求，3月4日将标售1,300亿台币的364天期定存单，2月间标售金额为1,200亿台币。

至于3月13日央行则将标售两年期定存单金额200亿台币。一年期定存单的发行日期在3月5日；两年期定存单的发行日期在3月16日。

台湾央行周二公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.591%，落在市场预期的0.59-0.60%区间低缘，并较前次标售均标0.596%走低0.5个基点，为连续第四个月走低。

央行指出，投标对象限于银行、信用合作社、票券金融公司及中华邮政公司。每一投标单位，得标总额不得超过标售总额之30%。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
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