版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 17:02 BJT

台湾央行：共发行5,775亿台币存单，发行余额减4.5亿

路透台北2月24日 - 台湾央行周二公布，共发行5,775亿台币存单。与今日存单到期金额5,779.5亿台币相较，存单发行余额减4.5亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 5,617.00

91天期 0.93 124.00

182天期 1.05 34.00

央行上日共发行967亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,630.1亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周二(17日)超额准备为137亿台币，累积至周一超额准备为2,365亿台币、加计前期1%的超额准备为3,656亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐