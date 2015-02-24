版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 17:01 BJT

标题新闻：必和必拓CEO称铁矿石价格料在近期下跌，因未来12个月的额外供应将远超需求

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐