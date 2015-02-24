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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 17:29 BJT

《全球汇市》新西兰元挫跌，市场观望FED主席叶伦国会证词

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1310 1.1330 -0.18 -6.51 1.2097

美元/日圆 119.50 118.81 +0.58 -0.15 119.68

欧元/日圆 135.14 134.65 +0.36 -6.65 144.77

美元/瑞郎 0.9494 0.9494 +0.00 -4.50 0.9941

英镑/美元 1.5443 1.5452 -0.06 -0.83 1.5573

美元/加元 1.2640 1.2571 +0.55 +8.80 1.1618

澳元/美元 0.7743 0.7797 -0.69 -5.20 0.8168

新西兰元/美元 0.7438 0.7522 -1.12 -4.60 0.7797

欧元/瑞郎 1.0741 1.0762 -0.20 -10.69 1.2026

欧元/英镑 0.7320 0.7328 -0.11 -5.61 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5117 9.5345 -0.24 +0.45 9.4688

美元/挪威克朗 7.6221 7.6150 +0.09 +2.01 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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