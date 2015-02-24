英国经济：通胀及其他风险有可能导致不久后升息--央行官员福布斯

在1月和2月的会议上，英国央行货币政策委员会(MPC)九名委员都投票赞成保持利率在纪录低点0.5%不变。

在2014年MPC最后五次月度会议中，两名委员威尔和麦卡弗蒂曾投票支持加息，不过在油价下跌将英国通胀率压至零附近之后，二人改变了态度。

福布斯在演讲中表示，在1月份通胀率触及0.3%的情况下，问利率是否需要上调，听起来是个很傻的问题。

不过她表示，压低通胀率的外部因素，诸如油价和食品价格大跌和英镑走坚，将很快消退。

福布斯称，事实可能证明通胀率高于或低于预期的风险，是存在的。