英国经济：通胀及其他风险有可能导致不久后升息--央行官员福布斯

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
在1月和2月的会议上，英国央行货币政策委员会(MPC)九名委员都投票赞成保持利率在纪录低点0.5%不变。
在2014年MPC最后五次月度会议中，两名委员威尔和麦卡弗蒂曾投票支持加息，不过在油价下跌将英国通胀率压至零附近之后，二人改变了态度。
福布斯在演讲中表示，在1月份通胀率触及0.3%的情况下，问利率是否需要上调，听起来是个很傻的问题。
不过她表示，压低通胀率的外部因素，诸如油价和食品价格大跌和英镑走坚，将很快消退。
福布斯称，事实可能证明通胀率高于或低于预期的风险，是存在的。
“不过最重要的是，当前近零利率的政策似乎尚未引发不能立即解决的通胀压力，”她说。(完) (编译/审校 蔡美珍/王洋/于春红)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)