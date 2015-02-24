版本:
中国
债券 | 2015年 2月 24日 星期二 17:34 BJT

欧元债市：希腊短债价格上扬，改革清单的提交让市场压力缓解

欧元区财长预计将在周二稍晚就改革计划展开电话会议讨论。

“希腊以及金主间的协议减少了市场波动性，本周最终协议似乎会敲定，我们预计市场波动将继续减小。”

希腊10年期公债收益率跌至一个月低位，下跌90个基点至9.25%，三年期希腊公债收益率下降300个基点至13.54%--两类债券收益率均触及大选前水准。

根据Markit，希腊五年期信用违约互换(CDS)下跌92个基点，报1,373个基点。

其他评级较低的欧元区国家公债亦下滑，延续周一跌势，当时希腊市场因当地节日休市。

意大利10年期公债收益率 和西班牙10年期公债收益率 均下跌2个基点，分别报1.47%和1.39%。葡萄牙10年期公债收益率下跌1个基点，报2.15%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/洪曦; 审校 王丽鑫/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐