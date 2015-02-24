欧元债市：希腊短债价格上扬，改革清单的提交让市场压力缓解

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
欧元区财长预计将在周二稍晚就改革计划展开电话会议讨论。
“希腊以及金主间的协议减少了市场波动性，本周最终协议似乎会敲定，我们预计市场波动将继续减小。”
希腊10年期公债收益率跌至一个月低位，下跌90个基点至9.25%，三年期希腊公债收益率下降300个基点至13.54%--两类债券收益率均触及大选前水准。
根据Markit，希腊五年期信用违约互换(CDS)下跌92个基点，报1,373个基点。
其他评级较低的欧元区国家公债亦下滑，延续周一跌势，当时希腊市场因当地节日休市。
意大利10年期公债收益率 和西班牙10年期公债收益率 均下跌2个基点，分别报1.47%和1.39%。葡萄牙10年期公债收益率下跌1个基点，报2.15%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/洪曦; 审校 王丽鑫/于春红)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。