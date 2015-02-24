版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 17:53 BJT

欧洲政经：希腊改革态度严肃，厘清措施细节需要时间--欧元集团主席

路透2月24日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周二表示：

* 希腊政府在改革承诺方面非常严肃

* 希腊的改革措施清单还仅是第一步，细节方面还需假以时日 (完) (编译 洪曦; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐