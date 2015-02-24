更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，通货回笼效应将逐渐发酵

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 新春开盘短率持稳低位
* 通货回笼效应逐渐发酵
* 364天期存单连四个月走低
* 短票交投则显清淡 (更新拆款及央行发行存单数据)
记者 詹静宜
路透台北2月24日 - 台湾银行间短率周二新春开盘持稳低位。资金调度人士指出，农历春节前台币发行额创历年新高，年后通货回笼效应将逐渐发酵，银行间资金去化压力增温；不过年后资金需求有限，月底资金紧缩因素料明显舒缓，午间标售一年期存单得标利率也续持在0.59%附近。
大型银行交易员指出，本周虽为月底最后一周交易，但受到通货回笼预期心理影响，银行为免积数垫高积极寻求资金去化管道，将有效淡化月底及长假资金紧缩效应，月底短率可望维持在既有区间。
〞这个月底大家就是预期宽松。〞一位大型民营银行交易员说。
资金调度人士也指出，此前资金落点大多避开本周三个交易日，目前资金需求较显疲软，然年后资金陆续回流将垫高银行资金水位，预计月底资金情势稳中偏松。
至于市场关注央行午间标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.591%，落在市场预期的0.59-0.60%区间内，并较前次标售均标0.596%走低0.5个基点，为连续第四个月走低。
此外，台湾央行周二表示，为了因应农历年关后通货回笼及金融机构资产配置需求，3月4日将标售1,300亿台币的364天期定存单，2月间标售金额为1,200亿台币。
据央行公布的每日通货发行金额显示，上周二(17日)通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周二(24日)为年后第一个交易日通货回笼约265.17亿台币，发行数稍降至2.1兆(万亿)。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.390%；今日区间落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.490%；一周拆款利率落在0.380-0.500%，上日未有成交；两周拆款利率区间在0.388-0.465%，上日在0.388-0.470%。
**短票交投清淡**
短票市场方面，交易人士表示，农历年后第一个交易日资金落点较少，短票交投非常淡静，料3月初以后企业资金需求才会转趋活络，月底前受惠于通货回笼预期效应，短票利率续持于区间低位。
〞一大早资金缺口就不大，最近都票量都偏少。〞一位大型票券商交易主管说。
今日票券商与银行承作的短票多落点于3月底前，成交利率为0.60-0.61%，跨过3月季底短票则成交在0.61-0.62%，不过多数银行对跨季资金仍有疑虑，跨季短票交投仍为少数。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.605%，前日平均利率0.602%。
台湾央行周二公布，共发行5,775亿台币存单。与今日存单到期金额5,779.5亿台币相较，存单发行余额减4.5亿。 本周余日落点为周三2,279.50亿、周四3,088.50亿。周五则因本地假期市场再度休市。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为632亿台币，累积超额准备为2,997亿台币、加计前期1%的超额准备为4,288亿台币。
**RP利率稳中偏软**
债券市场附买回(RP)市场周二新春开红盘，但利率稳中偏软。受到年后通货回笼的影响，市场资金不虞匮乏，债券附买回利率成交渐往区间低位。
交易员指出，今日到期的单子不多，且多能续做，市场资金稳中偏松，利率大致稳于先前的低位。
〞有基金被赎回，但也有听说有人多钱丢不掉，虽然不太平均，但整体资金偏多，〞一位大型证券商交易员说。
另一家票券商交易员表示，今日大致是钱多缺券，货币型基金多缺不一，但整体市场并不缺钱。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，上交易日在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.65%，上日在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，大致与先前区间相似。
本周债券发行情况如下：周三(25日)央行发行1,200亿台币364天期存单、美商花旗集团 发行30年期美元债共4.31亿美元、摩根士丹利 发行五年期宝岛债共9.8亿人民币、德意志银行新加坡分行发行三年期宝岛债共9亿人民币；周四摩根大通 发行30年期美元债共3.65亿美元。(完) (审校 杨淑祯)
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