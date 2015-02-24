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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 18:03 BJT

英国经济：经济复苏的多数风险来自外部--英央行MPC委员福布斯

路透伦敦2月24日 - 英国央行货币政策委员会委员福布斯周二表示：

* 我担心的多数风险是外部风险

* 相当担心欧元区的情况 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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