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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 17:55 BJT

《汇市简讯》油价下跌推高美元/加元，等待加拿大央行总裁讲话

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    * 油价下跌打击加元，西德克萨斯中质油略低于每桶49美元
    * 西德克萨斯中质油周一一度升至每桶50.50美元，受尼日利亚石油
部长评论影响 
    * OPEC代表称没有在6月前召开紧急会议的计划
    * 油价越低，加拿大央行3月4日降息的几率越大
    * 加拿大央行总裁波洛兹1900GMT发表讲话，比叶伦晚四小时。(完)
  
    
      
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 (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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