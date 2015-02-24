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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 18:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆创新高，等待美联储主席讲话

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    * 美元/日圆突破近期高位，叶伦讲话前市场普遍反映出看多美元
    * 欧元/日圆100小时移动均线135.18上方有停止单。200小时移动均
线135.29的影响更大
    * 119.80-90水平料有美元/日圆卖单。120.50左右料有大量卖单
    * 119.75水平有5亿美元期权到期，120.00附近将有12亿美元期权到
期
    * 在叶伦1500GMT国会作证前，美元兑日圆的涨势料停顿   

   
      
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 (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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