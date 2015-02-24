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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 18:11 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1299 1.1330 -0.27 -6.60 1.2097

美元/日圆 119.50 118.81 +0.58 -0.15 119.68

欧元/日圆 135.04 134.65 +0.29 -6.72 144.77

美元/瑞郎 0.9496 0.9494 +0.02 -4.48 0.9941

英镑/美元 1.5437 1.5452 -0.10 -0.87 1.5573

美元/加元 1.2644 1.2571 +0.58 +8.83 1.1618

澳元/美元 0.7746 0.7797 -0.65 -5.17 0.8168

新西兰元/美元 0.7435 0.7522 -1.16 -4.64 0.7797

欧元/瑞郎 1.0738 1.0762 -0.22 -10.71 1.2026

欧元/英镑 0.7319 0.7328 -0.12 -5.62 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5084 9.5345 -0.27 +0.42 9.4688

美元/挪威克朗 7.6250 7.6150 +0.13 +2.05 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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