中国能源：火电建设中“未核先建”及“不按核准要求建设”问题依然存在--能源局

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京2月25日 - 中国国家能源局近日发布的2014年度火电规划及建设专项监管情况显示，“未核先建”及“不按核准要求建设”的问题依然存在；部分核准在建和已纳入规划火电项目工作进度迟缓，六个已核准项目存在超期未建，甚至存在批准开展前期工作的时间已过七年仍未完成核准程序的情况。
新华社报导援引国家能源局通报称，监管发现三方面问题，包括火电项目优选工作的规范性有待提高；部分省区未按要求制定优选评议办法或未开展专家评议工作；部分省区优选项目上报规模超过国家能源局下达的规模指标，个别省区甚至大幅超出规模指标。
存在“未核先建”及“不按核准要求建设”的问题。“未核先建”的违规项目在多数省区依然存在，个别省区问题较为突出；部分省区企业建设自备电厂的积极性较高，但同样存在项目手续不全和“未核先建”等问题。
对此，国家能源局提出，针对监管中发现的“未核先建”违规建设等问题，应按照“谁核准、谁负责、谁处理”的原则，依法依规予以处理，保障国家规划的严肃性和能源项目建设秩序。
为强化能源项目审批简政放权事中事后监管，落实火电规划、项目核准及建设情况闭环监管，2014年10月至12月，国家能源局组织有关派出机构在内蒙古、江苏、安徽、山东、河南、湖南、宁夏、新疆等八个省区开展2014年度火电规划及建设工作开展情况专项监管。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率