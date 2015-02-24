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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 19:40 BJT

英国央行：总裁卡尼称通胀预期基本符合央行设定的中期CPI达2%的目标

路透2月24日 - 英国央行总裁卡尼称：

* 欧元区的挑战对英国来说是“严重的问题”

* 如果希腊无序退出欧元区，那么将冲击资产价格和信心

* 英国央行无需纠结油价下跌对通胀造成的一次性冲击

* 通胀预期基本符合英国央行设定的中期CPI达2%的目标

* 预计房价上涨速度将大体符合收入增速，年涨幅在5-6%。(完)
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