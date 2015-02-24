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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 19:27 BJT

国际油市：380-cst燃料油现货升水跌至逾一个月低点

路透新加坡2月24日 - 380-cst燃料油现货升水周二连续第二日下滑
，跌至逾一个月低点，因供给增长引发卖家开出更具竞争力的价格，这也
对升水构成了压力。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油现货升水周二下跌1.89美元至每吨较
新加坡现货报价升水0.33美元。
    
    一位在新加坡的交易员说：“这归因于一家贸易商开出每吨较新加坡
现货报价升水0.50美元的低价。”
    
    另一燃料油卖家表示，迟滞的需求可能是因中国市场逢假期。
    
    韩国的East-West Power Co Ltd (EWP)通过招标从贸易公司大宇手中
购买了5万吨船期为3月8-12日的高硫燃料油，价格为每吨较现货报价升水
11.07美元。
    
    这使得韩国电力公司1月-4月2日装船的燃料油总购买量达到43万吨。
    
    根据韩国贸易商的数据，这要比去年第一季的进口量多13%，当时是3
8万吨。
    
    交易员周二表示，较低的油价已刺激韩国发电厂使用更多的燃料油发
电，以替代液化天然气，并带动第一季进口较上年同期跳增。
    
    维多从摩科瑞手中购买两艘各2万吨的180-cst燃料油，价格为较新加
坡现货报价升水1.50美元。装船日期分别是3月18-22日和3月11-15日。(
完)
        
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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