国际油市：380-cst燃料油现货升水跌至逾一个月低点

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡2月24日 - 380-cst燃料油现货升水周二连续第二日下滑 ，跌至逾一个月低点，因供给增长引发卖家开出更具竞争力的价格，这也 对升水构成了压力。 路透数据显示，380-cst燃料油现货升水周二下跌1.89美元至每吨较 新加坡现货报价升水0.33美元。 一位在新加坡的交易员说：“这归因于一家贸易商开出每吨较新加坡 现货报价升水0.50美元的低价。” 另一燃料油卖家表示，迟滞的需求可能是因中国市场逢假期。 韩国的East-West Power Co Ltd (EWP)通过招标从贸易公司大宇手中 购买了5万吨船期为3月8-12日的高硫燃料油，价格为每吨较现货报价升水 11.07美元。 这使得韩国电力公司1月-4月2日装船的燃料油总购买量达到43万吨。 根据韩国贸易商的数据，这要比去年第一季的进口量多13%，当时是3 8万吨。 交易员周二表示，较低的油价已刺激韩国发电厂使用更多的燃料油发 电，以替代液化天然气，并带动第一季进口较上年同期跳增。 维多从摩科瑞手中购买两艘各2万吨的180-cst燃料油，价格为较新加 坡现货报价升水1.50美元。装船日期分别是3月18-22日和3月11-15日。( 完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率