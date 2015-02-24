国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，但仍受强劲需求支撑

路透新加坡2月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下跌1.1%，因布兰特 原油下滑。不过交易员表示市场仍然受到需求强劲的支撑。 韩国的Samsung Total买入2.5万吨4月上半月船期的公开规格石脑油 ，前一日LG Chem买入约5万吨4月上半月船货。 这些交易的升水未能立即得知，因买家通常不会透露。不过交易员估 计，LG Chem支付的升水为成本加运费价每吨7.50-9.00美元，Samsung To tal周二支付的升水可能为8美元。 马来西亚的Titan也在市场上求购4月上半月石脑油，招标周三结束。 台湾的中油标购总计7万吨石脑油，船期是3月25日-4月25日，招标到 2月25日结束。报价到2月26日都有效。 Gunvor以每吨529美元向伊藤忠商事出售4月下半月石脑油，并以每桶 68美元的价格向中石油出售一艘船期为3月11-15日的92号汽油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)