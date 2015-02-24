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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 19:59 BJT

国际油市：航煤裂解价差周二下跌，市场关注美国炼厂罢工

路透新加坡2月24日 - 亚洲航煤裂解价差周二下跌近5%至每桶16.44
美元，反映出原油价格的下跌走势。与此同时联合石化在新加坡现货市场
上继续大举买入。
    
    联合石化在现货市场上再度买入20万桶航煤，使得其自2月13日以来
的总计购买量达到约160万桶。
    
    大举买入的背后原因不清楚，但交易员表示可能是为了满足国内的即
期需求。
    
    在美国，35年来最大的炼厂罢工进入第四周，15家炼厂受影响。炼厂
一直在使用受训的替代工人，以保持接近正常的生产。
    
    不过贸易商在囤积油品，因担心罢工影响生产，以及可能对亚洲市场
产生的影响。
    
    联合石化从维多手中买入两艘各10万桶的航煤，船期为3月11-15日，
价格分别为较新加坡报价升水0.60美元和升水0.50美元。
    
    联合石化以每桶较新加坡报价贴水0.25美元的价格，向托克出售25万
桶船期为3月13-17日、含硫为500ppm的柴油。(完)
          
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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