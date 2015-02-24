国际油市：航煤裂解价差周二下跌，市场关注美国炼厂罢工

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡2月24日 - 亚洲航煤裂解价差周二下跌近5%至每桶16.44 美元，反映出原油价格的下跌走势。与此同时联合石化在新加坡现货市场 上继续大举买入。 联合石化在现货市场上再度买入20万桶航煤，使得其自2月13日以来 的总计购买量达到约160万桶。 大举买入的背后原因不清楚，但交易员表示可能是为了满足国内的即 期需求。 在美国，35年来最大的炼厂罢工进入第四周，15家炼厂受影响。炼厂 一直在使用受训的替代工人，以保持接近正常的生产。 不过贸易商在囤积油品，因担心罢工影响生产，以及可能对亚洲市场 产生的影响。 联合石化从维多手中买入两艘各10万桶的航煤，船期为3月11-15日， 价格分别为较新加坡报价升水0.60美元和升水0.50美元。 联合石化以每桶较新加坡报价贴水0.25美元的价格，向托克出售25万 桶船期为3月13-17日、含硫为500ppm的柴油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率