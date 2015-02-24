国际油市：航煤裂解价差周二下跌，市场关注美国炼厂罢工

路透新加坡2月24日 - 亚洲航煤裂解价差周二下跌近5%至每桶16.44 美元，反映出原油价格的下跌走势。与此同时联合石化在新加坡现货市场 上继续大举买入。 联合石化在现货市场上再度买入20万桶航煤，使得其自2月13日以来 的总计购买量达到约160万桶。 大举买入的背后原因不清楚，但交易员表示可能是为了满足国内的即 期需求。 在美国，35年来最大的炼厂罢工进入第四周，15家炼厂受影响。炼厂 一直在使用受训的替代工人，以保持接近正常的生产。 不过贸易商在囤积油品，因担心罢工影响生产，以及可能对亚洲市场 产生的影响。 联合石化从维多手中买入两艘各10万桶的航煤，船期为3月11-15日， 价格分别为较新加坡报价升水0.60美元和升水0.50美元。 联合石化以每桶较新加坡报价贴水0.25美元的价格，向托克出售25万 桶船期为3月13-17日、含硫为500ppm的柴油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)