欧洲政经：希腊政府的改革计划构成了达成协议的良好起点--欧盟执委会

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透布鲁塞尔2月24日 - 欧盟执委会周二表示，希腊新政府的改革承诺将成为达成救助延长协议的起点。
“欧盟执委会仔细审视了希腊政府的改革计划，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基和执委会经济事务执委莫斯可维西在一封致欧元集团主席迪塞尔布洛姆的信中称。
“欧盟执委会认为，这一清单足够全面，可以作为审查成功结束的开始，”他们表示。
“欧盟执委会期待希腊新政府就如何将泛泛的承诺转变为清晰的政策行动做进一步的阐述。”(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。