版本:
中国
债券 | 2015年 2月 24日 星期二 21:02 BJT

欧洲政经：希腊政府的改革计划构成了达成协议的良好起点--欧盟执委会

路透布鲁塞尔2月24日 - 欧盟执委会周二表示，希腊新政府的改革承诺将成为达成救助延长协议的起点。

“欧盟执委会仔细审视了希腊政府的改革计划，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基和执委会经济事务执委莫斯可维西在一封致欧元集团主席迪塞尔布洛姆的信中称。

“欧盟执委会认为，这一清单足够全面，可以作为审查成功结束的开始，”他们表示。

“欧盟执委会期待希腊新政府就如何将泛泛的承诺转变为清晰的政策行动做进一步的阐述。”(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐