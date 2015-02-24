美国各类经济指标总览--2015/2/24

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
经济咨商会报告称，2月美国消费者信心指数降至96.4，1月消费者信心指数被上修为103.8，初值为102.9。 2月数据 为9月以来最低，且低于接受路透调查的经济学家预计的99.6。 当前值 前次值 失业率(%) 5.7 (1月) 5.6 (12月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加25.7 (1月) 增加32.9 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.5 (1月) -0.2 (12月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (12月修正值) -0.3 (11月) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.1 (12月修正值) +0.1 (11月) 实质所得(%) +0.2 (12月) +0.8 (11月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.8 (1月) -0.2 (12月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.1 (1月) +0.3 (12月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.6 (第四季初值) +5.0 (第三季) GDP平减指数(%) -0.1 (第四季初值) +1.4 (第三季) 零售销售(%) -0.8 (1月) -0.9 (12月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差465.6 (12月) 逆差397.5 (11月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第四季) +0.7 (第三季) 工业生产(%) +0.2 (1月) -0.3 (12月修正值) 产能利用率(%) 79.4 (1月) 79.4 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 28.3 (2月14日当周) 30.4 (2月7日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字180 (1月) 盈余20 (12月) 领先指标(%) +0.2 (1月) +0.4 (12月修正值) 个人所得(%) +0.3 (12月) +0.3 (11月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2 (12月) -0.2 (11月) 消费者信贷(亿美元) 增加147.5 (12月) 增加134.7 (11月修正值) 企业库存(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 建筑支出(%) ＋0.4 (12月) -0.2 (11月修正值) 消费者信心 96.4 (2月) 103.8 (1月修正值) 房屋开工(万户) 106.5 (1月) 108.7 (12月) 建筑许可(万户) 105.3 (1月) 106.0 (12月) 成屋销售(万户) 482 (1月) 507 (12月修正值) 新屋销售(万户) 48.1 (12月) 43.1 (11月修正值) 工厂订单(%) -3.4 (12月) -1.7 (11月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -3.3 (12月修正值) -2.2 (11月) 供应管理协会非制造业指数 56.7 (1月修正值) 56.5 (12月修正值) 供应管理协会制造业指数 53.5 (1月) 55.1 (12月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (12月) +0.8 (11月) 进口物价(%) -2.8% (1月) -1.9% (1月修正值) 出口物价(%) -2.0% (1月) -1.0% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +2.7 (第四季初值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -1.8 (第四季初值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,002.6 (第三季) 赤字984.2 (第二季修正值)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)