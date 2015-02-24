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货币新闻 | 2015年 2月 24日 星期二 22:15 BJT

美国数据：12月标普/Case-Shiller房价较前月增长0.9%，同比增长4.5%

路透纽约2月24日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，12月美国独栋屋价格上涨，受美国西半部房价劲扬带动。

美国12月20个大都会地区房价指数较上年同期增长4.5%，高于接受路透调查的分析师预期的增长4.3%，11月增幅也为4.3%。

“尽管房价和成屋销售接近正常水平，但房屋建设和新屋销售仍然疲弱，”标普道琼斯指数公司指数委员会主席David Blitzer在一份声明中表示。

“尽管经济其他领域的表现向好：就业强劲增长，失业率下降，利率持续保持在低位，且消费者信心高涨，但楼市表现仍然疲弱。”

按季节调整后，12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.9%，预估为上升0.6%。11月修正后为增长0.8%。

按季节调整后，12月标普/CASE-SHILLER 10个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，11月修正后为增长0.8%。(完) (编译 母红；审校　李军)
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