美国数据：12月标普/Case-Shiller房价较前月增长0.9%，同比增长4.5%

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透纽约2月24日 - 周二公布的一份备受关注的调查报告显示，12月美国独栋屋价格上涨，受美国西半部房价劲扬带动。
美国12月20个大都会地区房价指数较上年同期增长4.5%，高于接受路透调查的分析师预期的增长4.3%，11月增幅也为4.3%。
“尽管房价和成屋销售接近正常水平，但房屋建设和新屋销售仍然疲弱，”标普道琼斯指数公司指数委员会主席David Blitzer在一份声明中表示。
“尽管经济其他领域的表现向好：就业强劲增长，失业率下降，利率持续保持在低位，且消费者信心高涨，但楼市表现仍然疲弱。”
按季节调整后，12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.9%，预估为上升0.6%。11月修正后为增长0.8%。
按季节调整后，12月标普/CASE-SHILLER 10个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，11月修正后为增长0.8%。(完) (编译 母红；审校 李军)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)