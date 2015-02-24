南非汇市：兰特兑美元因GDP意外强劲而上涨，焦点在明日的财政预算

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透约翰内斯堡2月24日 - 南非兰特兑美元周二上涨，受去年第四季国内生产总值(GDP)好于预期支持，但交易商在明日预算公布前保持谨慎。
1501GMT，兰特兑美元 升0.41%，报11.6000兰特。兰特兑欧元 涨0.58%，报13.1028。
南非2014年第四季GDP较上一季成长4.1%，高于预期。
南非财长内内(Nhlanhla Nene)周三将向议会提交预算计划，路透调查的分析师预计，内内将维持10月时预期的预算赤字目标不变。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。