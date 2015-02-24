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债券 | 2015年 2月 24日 星期二 23:47 BJT

南非汇市：兰特兑美元因GDP意外强劲而上涨，焦点在明日的财政预算

路透约翰内斯堡2月24日 - 南非兰特兑美元周二上涨，受去年第四季国内生产总值(GDP)好于预期支持，但交易商在明日预算公布前保持谨慎。

1501GMT，兰特兑美元 升0.41%，报11.6000兰特。兰特兑欧元 涨0.58%，报13.1028。

南非2014年第四季GDP较上一季成长4.1%，高于预期。

南非财长内内(Nhlanhla Nene)周三将向议会提交预算计划，路透调查的分析师预计，内内将维持10月时预期的预算赤字目标不变。(完)
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