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市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 00:21 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元下滑，因美联储主席叶伦为未来数月升息铺路

路透伦敦2月24日 - 英镑贸易加权指数周二从逾六年高位下跌，受英镑兑美元走低拖累，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦看似在为美联储在未来几个月升息铺路，提振美元上涨。

美元指数 上升，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在国会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑是否升息。

“市场的最初反应对美元利好，因看似叶伦在为升息铺路，”一现货交易商表示。美国短期利率期货合约显示，美联储在2015年9月升息的机率从54%上升至56%。

在叶伦讲话后英镑迅即跌至1.5415美元，讲话前为约1.5432美元，日内下滑0.3%。英镑兑欧元 也下跌，此前触及七年高位0.7317英镑，最新报0.7345英镑，下滑约0.1%。

英镑贸易加权指数 稍早上升至逾六年高位91.1，因英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯指出，如果通胀压力快速攀升，英国央行可能很快开始升息。

稍后，英国央行总裁卡尼和一些央行决策者在英国议会财政委员会作证。卡尼称，央行计划在两年内让通胀率回升到2%的央行目标。

英国央行货币政策委员会委员威尔表示，我认为较金融市场当前预期更早升息可能是合适的。

但英国央行货币政策委员会委员迈尔斯认为，央行不应该急于升息或将货币政策正常化。

投资者正消化英国央行在2016年初升息的可能性。(完)
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