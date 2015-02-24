欧洲汇市：英镑兑美元下滑，因美联储主席叶伦为未来数月升息铺路

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦2月24日 - 英镑贸易加权指数周二从逾六年高位下跌，受英镑兑美元走低拖累，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦看似在为美联储在未来几个月升息铺路，提振美元上涨。
美元指数 上升，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在国会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑是否升息。
“市场的最初反应对美元利好，因看似叶伦在为升息铺路，”一现货交易商表示。美国短期利率期货合约显示，美联储在2015年9月升息的机率从54%上升至56%。
在叶伦讲话后英镑迅即跌至1.5415美元，讲话前为约1.5432美元，日内下滑0.3%。英镑兑欧元 也下跌，此前触及七年高位0.7317英镑，最新报0.7345英镑，下滑约0.1%。
英镑贸易加权指数 稍早上升至逾六年高位91.1，因英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯指出，如果通胀压力快速攀升，英国央行可能很快开始升息。
稍后，英国央行总裁卡尼和一些央行决策者在英国议会财政委员会作证。卡尼称，央行计划在两年内让通胀率回升到2%的央行目标。
英国央行货币政策委员会委员威尔表示，我认为较金融市场当前预期更早升息可能是合适的。
但英国央行货币政策委员会委员迈尔斯认为，央行不应该急于升息或将货币政策正常化。
投资者正消化英国央行在2016年初升息的可能性。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)