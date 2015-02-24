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货币新闻 | 2015年 2月 25日 星期三 00:37 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%，投标倍数为3.68

路透华盛顿2月24日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售
结果如下：

  收益率(%)
  高值          0.015
  中值          0.005
  低值          0.000
  投资          0.015
    
  价格/得标
  价格          99.998833
  高值得标比率  3.76%
  投标倍数      3.68

  投标及得标数量(单位:美元)
  总得标             40,000,248,600
  总投标            147,357,668,600
  竞争性投标得标     38,787,629,000
  非竞争性投标得标      254,619,600
  FED附加                         0
 
  发行细节
  发行日   2015/02/26
  到期日   2015/03/26
  CUSIP码  912796FA2
    
  CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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 (编译 利棣儿；审校 李军)
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