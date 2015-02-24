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货币新闻 | 2015年 2月 25日 星期三 02:07 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.603%，投标倍数为3.45

路透华盛顿2月24日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.603% 中值 0.580% 低值 0.539% 价格/得标 价格 99.796087 高值得标比率 14.52% 投标倍数 3.45 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,079,000 总投标 89,668,122,600 竞争性投标得标 25,726,956,400 非竞争性投标得标 173,122,600 FED附加 0 初级市场交易商投标 66,522,000,000 初级市场交易商得标 9,908,956,400 直接投标 8,020,000,000 直接投标得标 3,415,000,000 间接投标 　 14,853,000,000 间接投标得标 12,403,000,000 发行细节 发行日 2015/03/02 到期日 2017/02/28 CUSIP码 912828J35

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面，请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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