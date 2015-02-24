英国债市：英债跟随美债上涨，此前美联储主席叶伦国会作证

路透伦敦2月24日 - 英债价格周二大幅上涨，跟随美债走高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话暗示美联储将升息可能还要等几个月。

在1633 GMT，10年期英债收益率 下跌约4个基点，报1.76%，抹去周一录得的升幅，周二大部份跌幅是在叶伦在美国国会作证后录得的。

叶伦周二在国会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

不过叶伦补充说，在至少未来几次会议上不太可能升息。

“英债主要是跟随美债上涨，它们对叶伦的讲话作反应，”瑞银策略师John Wraith说。

包括英国央行总裁卡尼在内的央行决策者周二向英国议会作证。卡尼促请雇主不要以近零通胀给予雇员低薪资协议的藉口。

30年期英债 收益率跌幅最大，下跌5个基点，至一周低位2.453%。

英债价格跑赢德债。德债小跌，因希腊和欧元区国家达成折衷方案的迹象提振欧洲股市上涨。