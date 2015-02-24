英国债市：英债跟随美债上涨，此前美联储主席叶伦国会作证

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月24日 - 英债价格周二大幅上涨，跟随美债走高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话暗示美联储将升息可能还要等几个月。
在1633 GMT，10年期英债收益率 下跌约4个基点，报1.76%，抹去周一录得的升幅，周二大部份跌幅是在叶伦在美国国会作证后录得的。
叶伦周二在国会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。
不过叶伦补充说，在至少未来几次会议上不太可能升息。
“英债主要是跟随美债上涨，它们对叶伦的讲话作反应，”瑞银策略师John Wraith说。
包括英国央行总裁卡尼在内的央行决策者周二向英国议会作证。卡尼促请雇主不要以近零通胀给予雇员低薪资协议的藉口。
30年期英债 收益率跌幅最大，下跌5个基点，至一周低位2.453%。
英债价格跑赢德债。德债小跌，因希腊和欧元区国家达成折衷方案的迹象提振欧洲股市上涨。
10年期英债/德债收益率差跌至139个基点以下，跌约5个基点，也接近一周低位。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。