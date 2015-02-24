金属期市：期铜触及六周高位，此前美联储主席叶伦发表货币政策言论

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 希腊确保将可延长救助计划，消息支持欧股上涨
* 美联储主席叶伦暗示美联储升息可能还要等几个月
* LME锌库存下降至2010年5月来最低水平
路透伦敦2月24日 - 期铜周二上升至六周高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息，而希腊确保将可延长救助计划，且油价反弹。
美联储主席叶伦讲话暗示，美联储将升息可能还要等几个月。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跳升至5,846美元日内高位，此为1月13日来最高，但收报每吨5,785美元，收涨2%。
“在叶伦开始讲话后，铜市的成交量略为增加，”一伦敦交易商说，“挂在略高于5,800美元的一些止损单被触动，期铜在1月中以来也处于该水平之下。”
欧元区财长批准希腊经济改革计划，延长希腊救助计划四个月的消息也提振铜市。
油价反弹也支撑期铜市场。布兰特原油扭转稍早跌势，回到每桶59美元以上，因利比亚最大油田停产。
三个月期镍 收高1.6%，收报每吨14,350美元，为一周最高。
期锌 收涨1.4%，报每吨2,075美元，此前LME数据显示镍库存降至2010年5月来最低水平，今年库存下降约17%。
期铝 收高1.1%，报每吨1,810美元。期铅 升0.6%，报每吨1,775.50美元。期锡 收升0.6%，报18,100美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率