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亚洲 | 2015年 2月 25日 星期三 02:09 BJT

金属期市：期铜触及六周高位，此前美联储主席叶伦发表货币政策言论

* 希腊确保将可延长救助计划，消息支持欧股上涨

* 美联储主席叶伦暗示美联储升息可能还要等几个月

* LME锌库存下降至2010年5月来最低水平

路透伦敦2月24日 - 期铜周二上升至六周高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息，而希腊确保将可延长救助计划，且油价反弹。

美联储主席叶伦讲话暗示，美联储将升息可能还要等几个月。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跳升至5,846美元日内高位，此为1月13日来最高，但收报每吨5,785美元，收涨2%。

“在叶伦开始讲话后，铜市的成交量略为增加，”一伦敦交易商说，“挂在略高于5,800美元的一些止损单被触动，期铜在1月中以来也处于该水平之下。”

欧元区财长批准希腊经济改革计划，延长希腊救助计划四个月的消息也提振铜市。

油价反弹也支撑期铜市场。布兰特原油扭转稍早跌势，回到每桶59美元以上，因利比亚最大油田停产。

三个月期镍 收高1.6%，收报每吨14,350美元，为一周最高。

期锌 收涨1.4%，报每吨2,075美元，此前LME数据显示镍库存降至2010年5月来最低水平，今年库存下降约17%。

期铝 收高1.1%，报每吨1,810美元。期铅 升0.6%，报每吨1,775.50美元。期锡 收升0.6%，报18,100美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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