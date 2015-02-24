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市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆和豆粕期货上涨，因出现运输问题

路透芝加哥2月24日 - 美国大豆和豆粕期货周二跳升，因巴西卡车工
人罢工，令该国新收割的大豆供应运输缓慢，消息支撑美国大豆和豆粕市
场。
    
    美国河道和道路结冰，拖延大豆和豆粕运送到美国墨西哥湾，也支持
美国大豆市场。
    
    在收市前，一轮获利了结令价格从高位回落。一些交易商称，因寄望
巴西运输问题将得到解决，带动获利了结卖盘。巴西政府周二召开会议，
讨论罢工问题。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆合约 收在100日和50日移动均
线之上。近月合约触及1月12日来最高。
    
    3月豆粕期货收在200日移动均线之上，为12月29日来首次。近月豆粕
也触及1月12日来最高。  
    
    3月豆油 跟随大豆和豆粕期货升势，结束五日连跌，但在30日
移动均线遭遇阻力。 
    
    3月大豆期货合约 收涨16-3/4美分，报每蒲式耳10.16美元。
    
    3月豆粕合约 涨8.6美元，收报每短吨356.9美元。3月豆油合约
 升0.28美分，报31.42美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为428,024口，豆粕为153,961口，豆油为13
8,334口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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