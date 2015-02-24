芝加哥期市：CBOT大豆和豆粕期货上涨，因出现运输问题

路透芝加哥2月24日 - 美国大豆和豆粕期货周二跳升，因巴西卡车工 人罢工，令该国新收割的大豆供应运输缓慢，消息支撑美国大豆和豆粕市 场。 美国河道和道路结冰，拖延大豆和豆粕运送到美国墨西哥湾，也支持 美国大豆市场。 在收市前，一轮获利了结令价格从高位回落。一些交易商称，因寄望 巴西运输问题将得到解决，带动获利了结卖盘。巴西政府周二召开会议， 讨论罢工问题。 芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆合约 收在100日和50日移动均 线之上。近月合约触及1月12日来最高。 3月豆粕期货收在200日移动均线之上，为12月29日来首次。近月豆粕 也触及1月12日来最高。 3月豆油 跟随大豆和豆粕期货升势，结束五日连跌，但在30日 移动均线遭遇阻力。 3月大豆期货合约 收涨16-3/4美分，报每蒲式耳10.16美元。 3月豆粕合约 涨8.6美元，收报每短吨356.9美元。3月豆油合约 升0.28美分，报31.42美分。 今日CBOT大豆预估成交量为428,024口，豆粕为153,961口，豆油为13 8,334口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)