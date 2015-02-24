《全球汇市》 美元下滑，因美联储主席叶伦没有给出何时升息的线索

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 美元抹去涨幅，因对美国很快升息的预期消退
* 美债收益率不断下跌，拉低美元
* 希腊改革计划获批，支撑欧元表现
路透纽约2月24日 - 美元兑一篮子货币周二小幅下跌，抹去稍早涨幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在国会作证时没有承诺联储将在何时升息。
欧元得到支撑，此前欧元区财长批准希腊改革计划，这是希腊得到延续救助计划四个月的先决条件。
美元涨势在近几日停顿，因美国经济数据弱于预期，以及投资者等待叶伦在本周向两个国会委员会作证词陈述。
“今日叶伦国会作证没有给出美联储升息具体时间。讲话非常谨慎、相当委婉。”BK Asset Management外汇策略师董事总经理Boris Schlossberg说。
在外汇市场，一些交易商原本押注美联储可能最早在6月结束其实施了一段长时间的近零利率政策。其他交易商预计如果今年会升息的话，会更迟一些，因为美国通胀疲弱和全球经济成长迟滞。
“如果经济状况如委员会预期的那样继续改善，委员会将从某一时点开始，在每次政策会议上酌情考虑是否上调联邦基金利率目标区间，”叶伦说。
周二公布的美国房价和服务业数据支持美国经济不断扩张的观点。不过，一项消费者信心指标下跌。
因为叶伦没有暗示美联储将很快升息，投资者回到美国公债，令两年期美国公债 收益率跌至两周半低位。这进一步降低美元的吸引力。
美元兑一篮子六种货币 下跌0.11%，报94.463，此前上升0.4%。
在叶伦讲话后，美元兑日圆 最初升至两周高位119.84日圆，但之后缩减升幅，最新报118.88日圆，上升0.08%。
欧元兑美元从跌势中反弹，受助于希腊债务协商进展和叶伦的讲话被视为对通胀立场温和。欧元兑美元 上涨0.02%，报1.1337美元，从1.1288美元日内低位反弹。欧元兑日圆 上涨0.09%，报134.78日圆。
尽管希腊获得临时金援，但对希腊解决其债务问题能力的忧虑犹在。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率