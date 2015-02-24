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货币新闻 | 2015年 2月 25日 星期三 05:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.51%，Nasdaq指数上升0.14%

路透纽约2月24日 - 美国股市周二收涨，道指和标普500指数创纪录最高收位，投资者试图解读美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在国会作证时微调升息指引措辞的含义。

Nasdaq指数连续第10日收涨，为2009年7月来最长升势。

道琼工业指数 收涨92.35点，或0.51%，至18,209.19点；标准普尔500指数 上升5.82点，或0.28%，至2,115.48点；Nasdaq指数 上涨7.15点，或0.14%，至4,968.12点。(完)
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