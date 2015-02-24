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市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 05:26 BJT

美股盘后: 惠普股价盘后急挫3.4%，之前该公司公布业绩

路透2月24日 - 惠普股价 周二在盘后交易中急跌3.4%，之前该公司公布业绩。

惠普称，第一季非GAAP每股收益为0.92美元，GAAP每股收益为0.73美元。营收为268亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期惠普第一季每股收益0.91美元，营收为273.4亿美元。

惠普预计，2015会计年度第二季非GAAP每股收益为0.84-0.88美元，GAAP每股收益为0.57-0.61美元。

惠普预计，2015会计年度非GAAP每股收益为3.53-3.73美元；稀释后GAAP每股收益为2.03-2.23美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期惠普2015会计年度第二季每股收益为0.96美元，营收为267.8亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预期惠普2015会计年度每股收益为3.95美元，营收为1,091.7亿美元。(完)
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