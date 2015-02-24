版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 06:09 BJT

《美国重要政经日程》-2月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部(USDA)公布一周全球稻米价格

1500 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美国众议院金融服务委员会就经济与货币政策，提供半年一次的证词

1500 - 商务部公布1月独栋房屋销售

1530 - 能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产出数据

1630 - 财政部标售两年期浮息债券

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输

1800 - 财政部标售五年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐