《美国重要政经日程》-2月25日

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部(USDA)公布一周全球稻米价格
1500 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美国众议院金融服务委员会就经济与货币政策，提供半年一次的证词
1500 - 商务部公布1月独栋房屋销售
1530 - 能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产出数据
1630 - 财政部标售两年期浮息债券
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输
1800 - 财政部标售五年期公债
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 许娜)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)