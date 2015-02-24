美国股市：道指和标普500指数创纪录最高收位，受家得宝涨势推助

* 叶伦称美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息

* 家得宝公布业绩后股价上涨，协助提振道指和标普500指数

* 12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数小升

* Toll Brothers公布业绩后股价劲升

* 道指上涨0.51%，标普500指数升0.28%，Nasdaq指数涨0.14%

路透纽约2月24日 - 美国股市周二收涨，道指和标普500指数创纪录最高收位，投资者试图解读美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在国会作证时微调升息指引措辞的含义。

美联储主席叶伦周二在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

尽管分析师预计美联储最早在6月升息，但一些投资者将叶伦周二的国会证词视作美联储将推迟升息的暗示。

“目前所有消息都是逐步转佳，”新泽西州LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说，“目前为止这不足以带动股市大幅上升。现在唯一能令股市上涨的因素是企业盈利增长。在大部份行业，我们没有真的看到企业营收强劲增长。”

道琼工业指数 收涨92.35点，或0.51%，至18,209.19点；标准普尔500指数 上升5.82点，或0.28%，至2,115.48点；Nasdaq指数 上涨7.15点，或0.14%，至4,968.12点。

Nasdaq指数连续第10日收涨，为2009年7月来最长升势。

明尼阿波利斯Wells Capital Management首席投资长Jim Paulsen说，股市投资者没有对叶伦的讲话有很大反应，因很可能他们更多聚焦在诸如就业数据等经济指标上。

“看似美国股市对叶伦讲话的反应不是很大，”Paulsen说，“市场可能更多聚焦在美联储的老板－经济－而不是美联储自身。”

美国12月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升4.5%，高于预估的上升4.3%，11月为上升4.3%。

金融数据公司Markit公布，2月MARKIT服务业PMI初值为57.0，扩张速度为10月来最快。 但美国经济谘商会数据显示，2月美国消费者信心指数降幅超预期。

家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)劲升3.98%，提振标普500指数和道指。家得宝公布季度同店销售升幅好于预期，且公布180亿美元股票回购计划。

摩根大通 攀升2.5%。此前摩根大通向投资者表示，该行目标是节省年度支出约14亿美元，且预期2015年核心借贷增长大约10%。

美国最大豪宅建筑商Toll Brothers 劲升3.9%，扶助提振费城房屋指数 。Toll Brothers公布的季度获利高于预期，且上调其全年房屋交收预估区间的低端。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为59亿股，低于本月迄今日成交均值约69亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,897和1,176股，比率为1.61:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,576和1,147股，比率为1.37:1。

73只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低；132只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)