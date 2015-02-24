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亚洲 | 2015年 2月 25日 星期三 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.75 +0.36 +0.96 420354

搜狐 52.34 -0.42 -0.80 274576

网易 109.55 -2.10 -1.88 477150

百度 208.06 +1.63 +0.79 1995142

台湾

台湾积体电路 25.04 +0.82 +3.39 2982423

联电 2.47 +0.00 +0.00 84937

日月光 7.28 +0.04 +0.55 245327

矽品精密 8.82 +0.01 +0.11 2240163

和信超媒体 0.80 -0.01 -0.84 138006

友达 5.27 -0.07 -1.31 512468

中华电信 30.94 +0.51 +1.68 35235

台湾国际航电 49.60 +0.20 +0.40 2045576

香港

中国移动 68.67 +1.22 +1.81 238761

中国联通 16.84 +0.01 +0.06 86454

中国电信 63.82 +0.04 +0.06 9551

中芯国际 4.32 -0.07 -1.59 40242

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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