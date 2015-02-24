加拿大股市：下跌，受累于能源股和满地可银行走低

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透多伦多2月24日 - 加拿大主要股指周二下跌，因油气股和满地可银行(Bank of Montreal)下滑，抵销美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在货币政策方向的言论为市场带来的乐观情绪。
满地可银行公布的第一季获利低于预期后，股价下挫2%。
投资者也消化加拿大央行总裁波洛兹的讲话。波洛兹称，上月加拿大央行降息为判断经济应对油价大跌争取了时间。
美联储主席叶伦周二在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低35.29点，或0.23%，报 15,164.97点。10大类股中有六种收低。能源股下滑，跟随油价一起下跌。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)