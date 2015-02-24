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市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 06:33 BJT

加拿大股市：下跌，受累于能源股和满地可银行走低

路透多伦多2月24日 - 加拿大主要股指周二下跌，因油气股和满地可银行(Bank of Montreal)下滑，抵销美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在货币政策方向的言论为市场带来的乐观情绪。

满地可银行公布的第一季获利低于预期后，股价下挫2%。

投资者也消化加拿大央行总裁波洛兹的讲话。波洛兹称，上月加拿大央行降息为判断经济应对油价大跌争取了时间。

美联储主席叶伦周二在参议院金融委员会作证时将升息指引的措辞进行了微调，她表示美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低35.29点，或0.23%，报 15,164.97点。10大类股中有六种收低。能源股下滑，跟随油价一起下跌。(完)
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