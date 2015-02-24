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货币新闻 | 2015年 2月 25日 星期三 07:09 BJT

《综述》欧元区赞同延长希腊金援，但要求其进一步明确改革计划

迪塞尔布洛姆对欧盟议员表示，如果希腊满足了2012年11月第二次救助计划所提出的所有条件，欧元区可能考虑进一步减免其债务。

他坚称，没有讨论过希腊退出欧元区的问题，而且该问题也不在讨论范围之内。他还表示，唯一一个曾开会讨论如何应对希腊可能退出欧元区问题的国家，是不属于欧元区的英国。

欧洲央行(ECB)没有表态，何时可能允许希腊银行业恢复以希腊政府公债为担保品的正常融资操作。

作为欧盟的金主，德国财长写信给下议院议长，要求本周就延长希腊救助计划进行投票。

虽然齐普拉斯的执政联盟普遍支持在布鲁塞尔达成的协议，但一些强硬的左派人士批评该协议，而保守的反对党则称齐普拉斯的幻想已被打破。(完)

(编译 张涛/陈宗琦；审校 张荻/龚芳/王兴亚)
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