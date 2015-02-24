《综述》欧元区赞同延长希腊金援，但要求其进一步明确改革计划

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
迪塞尔布洛姆对欧盟议员表示，如果希腊满足了2012年11月第二次救助计划所提出的所有条件，欧元区可能考虑进一步减免其债务。
他坚称，没有讨论过希腊退出欧元区的问题，而且该问题也不在讨论范围之内。他还表示，唯一一个曾开会讨论如何应对希腊可能退出欧元区问题的国家，是不属于欧元区的英国。
欧洲央行(ECB)没有表态，何时可能允许希腊银行业恢复以希腊政府公债为担保品的正常融资操作。
作为欧盟的金主，德国财长写信给下议院议长，要求本周就延长希腊救助计划进行投票。
虽然齐普拉斯的执政联盟普遍支持在布鲁塞尔达成的协议，但一些强硬的左派人士批评该协议，而保守的反对党则称齐普拉斯的幻想已被打破。(完)
(编译 张涛/陈宗琦；审校 张荻/龚芳/王兴亚)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)