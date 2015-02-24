《综述》美国12月房价上升，2月服务业加速扩张但消费者信心下滑

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
不过，根据周二公布的一份民间部门报告，2月美国消费者信心下滑幅度大于预期，从多年高位回落。
美国经济谘商会表示，2月美国消费者信心指数降至96.4，1月消费者信心指数被上修为103.8，初值为102.9。2月数据为9月以来最低，且低于接受路透调查的经济学家预计的99.6。
在去年油价崩跌与企业聘雇增长协助提振信心之后，近期汽油价格从六年低点回升，可能压抑了部分家庭的消费热情。根据美国能源资料协会(EIA)，2月23日一加仑的普通汽油平均价格为2.31美元。尽管仍低于去年最高点的3.70美元，但已经从1月创下的近六年低点2.03美元回升。
其他数据方面，2月美国服务业扩张速度为去年10月以来最快，企业回报称由于经济情况改善，订单有所增加。
金融数据企业Markit表示，根据其初步数据，2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.2上扬至57.0。
这项报告结果高于路透调查预估的54.0。数据超过50即为经济活动扩张的信号。
“尽管东岸部分地区受到天候不利的影响，其他地区则笼罩在异常温暖的气温之下，商业活动受到提振，优于季节性应有表现，”Markit首席分析师Chris Williamson在一份声明中表示，“活动水平大幅升高，新业务流入量也随之增加。”
Markit上周表示，2月美国制造业采购经理人指数初值为54.3，高于1月的53.9。
“加上制造业PMI调查初值这项姊妹数据，2月服务业表现改善，意味着第一季经济看起来将再度享有一段强劲的成长，”Williamson表示。
美国股市周二收涨，道指和标普500指数创纪录最高收位，投资者试图解读美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在国会作证时微调升息指引措辞的含义。 (完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)