《综述》美国12月房价上升，2月服务业加速扩张但消费者信心下滑

不过，根据周二公布的一份民间部门报告，2月美国消费者信心下滑幅度大于预期，从多年高位回落。

美国经济谘商会表示，2月美国消费者信心指数降至96.4，1月消费者信心指数被上修为103.8，初值为102.9。2月数据为9月以来最低，且低于接受路透调查的经济学家预计的99.6。

在去年油价崩跌与企业聘雇增长协助提振信心之后，近期汽油价格从六年低点回升，可能压抑了部分家庭的消费热情。根据美国能源资料协会(EIA)，2月23日一加仑的普通汽油平均价格为2.31美元。尽管仍低于去年最高点的3.70美元，但已经从1月创下的近六年低点2.03美元回升。

其他数据方面，2月美国服务业扩张速度为去年10月以来最快，企业回报称由于经济情况改善，订单有所增加。

金融数据企业Markit表示，根据其初步数据，2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.2上扬至57.0。

这项报告结果高于路透调查预估的54.0。数据超过50即为经济活动扩张的信号。

“尽管东岸部分地区受到天候不利的影响，其他地区则笼罩在异常温暖的气温之下，商业活动受到提振，优于季节性应有表现，”Markit首席分析师Chris Williamson在一份声明中表示，“活动水平大幅升高，新业务流入量也随之增加。”

Markit上周表示，2月美国制造业采购经理人指数初值为54.3，高于1月的53.9。

“加上制造业PMI调查初值这项姊妹数据，2月服务业表现改善，意味着第一季经济看起来将再度享有一段强劲的成长，”Williamson表示。