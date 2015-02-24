美国个股：摩根大通今年拟节省约14亿美元支出，主要来自投行等部门

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
“这可不是小数目，”Lake称。“规模一直决定着银行业谁能胜出。”
不过，随着银行变得越来越庞大和业务越来越复杂，监管机构也愈发坚持要求其持有更多资本，以应对潜在的损失。大型银行崩溃，可能会动摇整个金融体系。
摩根大通周二称，已将一项关键的资本充足率目标从一年前的10%以上提升至12%。这一目标中包含为防止该行资本充足率低于预期中美国监管机构的总体要求，而设定的资本“缓冲”。
为防止当局提高资本要求，管理层表示该行将放弃最多1,000亿美元的非经营性存款，即客户存放在账户中的额外现金。
该行还降低了有形普通股权益报酬率目标至15%左右，一年前宣布的目标则为15%-16%。摩根大通称，这应当是整个经济周期中比较典型的水平。
摩根大通股价周二收高2.5%报60.82美元。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)