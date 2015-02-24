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市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 07:25 BJT

美国个股：摩根大通今年拟节省约14亿美元支出，主要来自投行等部门

“这可不是小数目，”Lake称。“规模一直决定着银行业谁能胜出。”

不过，随着银行变得越来越庞大和业务越来越复杂，监管机构也愈发坚持要求其持有更多资本，以应对潜在的损失。大型银行崩溃，可能会动摇整个金融体系。

摩根大通周二称，已将一项关键的资本充足率目标从一年前的10%以上提升至12%。这一目标中包含为防止该行资本充足率低于预期中美国监管机构的总体要求，而设定的资本“缓冲”。

为防止当局提高资本要求，管理层表示该行将放弃最多1,000亿美元的非经营性存款，即客户存放在账户中的额外现金。

该行还降低了有形普通股权益报酬率目标至15%左右，一年前宣布的目标则为15%-16%。摩根大通称，这应当是整个经济周期中比较典型的水平。

摩根大通股价周二收高2.5%报60.82美元。(完)
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