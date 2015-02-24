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市场报道 | 2015年 2月 25日 星期三 07:17 BJT

美股业绩：惠普全年获利预估远低于预期，受美元强劲影响

路透2月24日 - 惠普 给出的全年获利预估远低于分析师预期，称受美元强劲影响。

惠普公布的2015会计年度第一季营收低于分析师平均预估，股价在股二盘后劲跌6.5%。

“...我们相信2015会计年度受到的相关冲击，将较我们11月时的预期更为严重，”惠普执行长惠特曼在声明中说。

惠普在截至2014年10月会计年度营收中，大约三分之二营收是来自美国以外的市场。美元指数 在截至周二的过去六个月攀升了14.7%。

惠普预计，截至2015年10月会计年度经调整后每股盈余为3.53-3.73美元，不及分析师平均预期的3.95美元。

惠普截至1月31日止第一季度营收下降4.7%，至268.4亿美元。惠普的企业服务分支营收下降11%。

惠普第一季度净利下降至13.7亿美元，或每股0.73美元，上年同期分别为14.3亿美元和0.74美元。

扣除特殊项目，第一季度每股盈余0.92美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师平均预期惠普第一季度每股盈余0.91美元，营收为273.4亿美元。

自10月公司宣布分拆至今，惠普股价上涨了9.3%，周二惠普收报38.49美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 张明钧)
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