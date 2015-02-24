美股业绩：惠普全年获利预估远低于预期，受美元强劲影响

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透2月24日 - 惠普 给出的全年获利预估远低于分析师预期，称受美元强劲影响。
惠普公布的2015会计年度第一季营收低于分析师平均预估，股价在股二盘后劲跌6.5%。
“...我们相信2015会计年度受到的相关冲击，将较我们11月时的预期更为严重，”惠普执行长惠特曼在声明中说。
惠普在截至2014年10月会计年度营收中，大约三分之二营收是来自美国以外的市场。美元指数 在截至周二的过去六个月攀升了14.7%。
惠普预计，截至2015年10月会计年度经调整后每股盈余为3.53-3.73美元，不及分析师平均预期的3.95美元。
惠普截至1月31日止第一季度营收下降4.7%，至268.4亿美元。惠普的企业服务分支营收下降11%。
惠普第一季度净利下降至13.7亿美元，或每股0.73美元，上年同期分别为14.3亿美元和0.74美元。
扣除特殊项目，第一季度每股盈余0.92美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师平均预期惠普第一季度每股盈余0.91美元，营收为273.4亿美元。
自10月公司宣布分拆至今，惠普股价上涨了9.3%，周二惠普收报38.49美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 张明钧)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)