加拿大央行：总裁波洛兹称1月降息为央行判断经济形势赢得时间

路透安大略省伦敦市2月24日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二表示，上月意外降息为央行判断经济如何因应油价下挫争取了时间。这是在3月4日下次利率决定前，加拿大央行最后一次表态。

波洛兹并没有提及下周的政策声明，只是称1月21日的降息是为了防范过低的通胀，以及因家庭高负债带来的金融不稳定。“全球油价突然重挫增加了这两方面的风险，”他在讲话中称。

强调指出油价下滑影响以及油价走势存在不确定性，他称：“降息是为了预防下行风险，为我们判断经济如何做出回应争取了时间。”

受其讲话影响，加元兑美元 涨至盘中高点1.2520加元, 或0.7987美元，市场认为其讲话降低了下周降息的几率。

市场走势此前反映3月4日降息的几率接近74%，但在该讲话后，降息几率应声降至71%左右。加拿大央行副总裁Agathe Cote上周曾谨慎表示对政策利率并没有“预设路径”。(完)