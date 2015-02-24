加拿大央行：总裁波洛兹称1月降息为央行判断经济形势赢得时间

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透安大略省伦敦市2月24日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二表示，上月意外降息为央行判断经济如何因应油价下挫争取了时间。这是在3月4日下次利率决定前，加拿大央行最后一次表态。
波洛兹并没有提及下周的政策声明，只是称1月21日的降息是为了防范过低的通胀，以及因家庭高负债带来的金融不稳定。“全球油价突然重挫增加了这两方面的风险，”他在讲话中称。
强调指出油价下滑影响以及油价走势存在不确定性，他称：“降息是为了预防下行风险，为我们判断经济如何做出回应争取了时间。”
受其讲话影响，加元兑美元 涨至盘中高点1.2520加元, 或0.7987美元，市场认为其讲话降低了下周降息的几率。
市场走势此前反映3月4日降息的几率接近74%，但在该讲话后，降息几率应声降至71%左右。加拿大央行副总裁Agathe Cote上周曾谨慎表示对政策利率并没有“预设路径”。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。