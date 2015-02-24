金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透2月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨0.45%，收报987.89点。
中国股汇市：休市。
香港股市：恒生指数收低，受汇控财报及博彩股跌势拖累
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巴西股市：拉美股市上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦谈话缓解了投资人对于6月升息的疑虑，且欧元区展延希腊金援四个月。巴西指标股指Bovespa指数 收高1.16%，报51,874.17点。
巴西汇市：除了上述激励股市消息外，巴西政府正研拟节省约800亿雷亚尔以达成今年财政目标、并恢复投资人信任的消息，亦带动雷亚尔上扬。雷亚尔兑美元 收报2.8327/34，上日收报2.8782/92。
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南非股市：小幅收高，盘中续创历史新高，不过技术面显示短线涨势可能受到箝制。必和必拓 大涨4.3%，尽管该公司半年度下滑31%，但投资人将重点放在更为正面的各个发展趋势。指标Top-40绩优股指数 小幅收高0.03%报47,178点，综合指数 涨0.07%，收于53,375点，稍早一度创下略逾53,401的历史新高。
南非汇市：南非兰特兑美元上涨，受去年第四季国内生产总值(GDP)好于预期支持，但交易商在明日预算公布前保持谨慎。1501GMT，兰特兑美元 升0.41%，报11.6000兰特。兰特兑欧元 涨0.58%，报13.1028。
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印度股市：小幅收高，结束两天跌势，由于未来一周市件颇多，投资人偏向买进ITC Ltd 等防御型个股，而油价下跌打压部分能源股，致使整体股市涨势受抑。指标BSE指数 收高0.1%至29,004.66点，NSE指数 上涨0.08%至8,762.10点。
印度汇市：卢比兑美元上涨，收报62.1950/2050，尾随周边国家汇率及本地股市走势；上日收在62.32/33。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下滑2.39%至888.690；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.42%至486.39点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.29%至62.853卢布；卢布兑欧元 贬值1.16%至71.330卢布。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率