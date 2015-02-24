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亚洲 | 2015年 2月 25日 星期三 07:19 BJT

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览

路透2月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.45%，收报987.89点。

中国股汇市：休市。

香港股市：恒生指数收低，受汇控财报及博彩股跌势拖累

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巴西股市：拉美股市上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦谈话缓解了投资人对于6月升息的疑虑，且欧元区展延希腊金援四个月。巴西指标股指Bovespa指数 收高1.16%，报51,874.17点。

　　巴西汇市：除了上述激励股市消息外，巴西政府正研拟节省约800亿雷亚尔以达成今年财政目标、并恢复投资人信任的消息，亦带动雷亚尔上扬。雷亚尔兑美元 收报2.8327/34，上日收报2.8782/92。

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南非股市：小幅收高，盘中续创历史新高，不过技术面显示短线涨势可能受到箝制。必和必拓 大涨4.3%，尽管该公司半年度下滑31%，但投资人将重点放在更为正面的各个发展趋势。指标Top-40绩优股指数 小幅收高0.03%报47,178点，综合指数 涨0.07%，收于53,375点，稍早一度创下略逾53,401的历史新高。

南非汇市：南非兰特兑美元上涨，受去年第四季国内生产总值(GDP)好于预期支持，但交易商在明日预算公布前保持谨慎。1501GMT，兰特兑美元 升0.41%，报11.6000兰特。兰特兑欧元 涨0.58%，报13.1028。

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印度股市：小幅收高，结束两天跌势，由于未来一周市件颇多，投资人偏向买进ITC Ltd 等防御型个股，而油价下跌打压部分能源股，致使整体股市涨势受抑。指标BSE指数 收高0.1%至29,004.66点，NSE指数 上涨0.08%至8,762.10点。

印度汇市：卢比兑美元上涨，收报62.1950/2050，尾随周边国家汇率及本地股市走势；上日收在62.32/33。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下滑2.39%至888.690；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.42%至486.39点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.29%至62.853卢布；卢布兑欧元 贬值1.16%至71.330卢布。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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