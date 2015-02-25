欧洲经济指标预测--2月25日-3月4日****

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月23日当周 2月25日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 1月 -- 1.42 0745 法国消费者信心指数 2月 正91 正90 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 -- 顺差52.5 2月26日(四) 0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 9.5 9.3 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- +0.7% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 减少1.0 减少0.8 未经季节调整失业人数(万人) 300.0 300.0 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 283.6 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- +0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.3% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 +3.7% +3.6% 民间贷款 -0.3% -0.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.1% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% 0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 +1.9% -1.4% (较上年同期) -- +5.2% 1000 意大利企业信心指数 2月 98.0 97.1 1000 意大利消费者信心指数 2月 104.5 104.0 1000 欧元区企业景气指数 2月 0.22 0.16 经济景气指数 101.9 101.2 工业景气指数 负4.5 负5.0 服务业景气指数 正5.3 正4.8 消费者信心指数 负6.7 负8.5 消费者通胀预期指数 -- 负3.6 生产者通胀预期指数 -- 负5.7 1100 意大利薪资指数(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 2月27日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 2月 正2 正1 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.0% -1.7% (较上年同期) -4.6% -3.7% 0745 法国消费者支出(较前月) 1月 -- +1.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 90.0 97.0 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 持平 -0.4% (较上年同期) -0.5% -0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -2.5% (较上年同期) -0.3% -0.5% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.7% -1.1% (较上年同期) -0.2% -0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.7% -1.3% (较上年同期) -0.4% -0.5% 3月2日当周 3月2日(一) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +6.8% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 48.2 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月 -- 49.9 0850 法国Markit制造业PMI 2月 -- 47.7 0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月 -- 50.9 0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 -- 51.1 0900 意大利失业率 1月 -- 12.9% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 -- 增加5.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加16.12 抵押贷款批准件数(千件) -- 60.275 M4货供额(较前月) -- +0.1% 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 -- 53.0 1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 -- -0.6% 1000 欧元区失业率 1月 -- 11.4% 3月2-3日 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.4% +0.2% (较上年同期) +2.6% +4.0% 3月3日(二) 0545 瑞士GDP(较上季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.9% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 -- 59.1 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 1月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.7% 3月4日(三) 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 51.2 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 53.4 Markit综合PMI -- 52.2 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 55.5 综合PMI -- 54.3 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 -- 53.9 综合PMI -- 53.5 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 -- 57.2 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.8% (完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
美国劳工部周五公布，4月非农就业岗位增加21.1万个(预估为增加18.5万个)，4月失业率为4.4%(预估为4.6%)，4月制 造业岗位增加0.6万个(预估为增加1.0万个)，4月每周平均工时为34.4小时(预估为34.4小时)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国3月消费者信贷增加164.3亿美元，预估为增加140亿美元，2月修正 为增长137.5亿美元，前值为增加152.1亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3
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