路透调查：美国上周原油库存料创纪录新高，而油品库存或下降

路透2月24日 - 周二公布的路透调查显示，截至2月20日的一周，美 国商业原油库存料增加，而油品库存可能下降。 原油库存已连续六周处在纪录高位。若再度增加，势将创下纪录新高 。 这项调查是在美国石油协会(API)及能源部下属能源资料协会(EIA)公 布一周库存报告前进行的。 调查显示，受访的八名分析师预计原油库存上周增加400万桶。 EIA公布数据显示，2月13日止当周美国原油库存增加770万桶至纪录 高位4.256亿桶，增幅高于预估一倍还多；库欣的原油库存创下六年来最 大增幅。 根据调查，上周炼厂产能利用率或较前周的88.7%下滑0.6个百分点。 上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料下降310万桶，汽油库存 料减少150万桶。 API周二公布，美国最近一周原油库存增加890万桶，汽油库存减少16 0万桶，馏分油库存减少240万桶。 EIA将于周三1530GMT公布库存报告。(完) (编译 王兴亚；审校 张涛)