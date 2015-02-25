巴西经济：今年财政目标为省下280亿美元以达成基本盈余--议员

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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路透巴西利亚2月24日 - 一位资深议员和一名政府官员周二表示，巴西政府正拟订一项计划，于今年省下约800亿雷亚尔(280亿美元)以达成财政目标，这是重拾投资者信任的关键。
巴西参议院议长Renan Calheiros对记者表示，新任命的财长Joaquim Levy要求民主运动党(PMDB)的同盟议员支持这项约800亿雷亚尔的节约计划。
一位政府官员称，Levy周一傍晚对议员表示，他正在着手这类计划，但“800亿雷亚尔的调整不会只着重于(预算)删减”。该名官员出席该会议，并要求不具名。
他的说法暗示，政府可能会继续加税以达到基本财政盈余660亿雷亚尔、或相当于巴西国内生产总值(GDP)1.2%的目标。
连任成功的巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)面临的最大挑战就是达成财政目标，好让投资人相信她将摆脱数年来的大举支出情况。巴西一度繁荣的经济已因支出所费不赀，在去年债信评等惨遭降评。
不过，这个研拟中的计划所能省下的资金，要比一些官员在年初时所预测的1,000亿雷亚尔来得少。
财政部不愿证实节约计划的规模或Levy的说法。(完)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
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