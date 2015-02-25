《全球重要经济事件一览表》--2月25日-3月4日

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2月25日(三)
华盛顿--美联储主席叶伦在美国众议院金融服务委员会就经济与货币政策，提供半年一次的证词。(1500)
布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲议会出席一场就欧洲央行2013年年度报告的讨论。(1630)
伦敦--英国央行总裁卡尼启动央行新研究议题。(1000)英国央行副总裁布罗德班特、英国央行首席经济学家霍尔丹将发表演说。英国央行副总裁康利夫、夏菲克、贝利及执行理事费希尔(Paul Fisher)将出席小组讨论会。
伦敦--英国央行主管金融市场基础架构监管的主管David Bailey在Westminster企业论坛发表演说。(1135)
伦敦--英国央行监管主管Andrew Hauser在第10届欧洲市场流动性会议中发表演说(1400)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在奥斯陆大学发表演讲(1400)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月政策会议的会议记录(0830)。
2月26日(四)
美国亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在2015年银行业前景会议上，就货币政策和经济前景发表讲话(1800)。
伦敦--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在伦敦帝国学院主办的一场活动中发表演说。主题为”回顾美联储过去10年：走过金融危机。”(1815)
英国考文垂--英国央行副总裁夏菲克在华威(Warwick)大学发表演说。(1730)
日本横滨--日本央行审议委员石田浩二发表讲话(0130)。
2月27日(五)
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、纽约联邦联储银行总裁杜德利与美联储副主席费舍尔、前美联储主席贝南克、日本央行副总裁中曾宏参加由芝加哥大学布斯商学院的全球市场倡议所赞助的美国货币政策论坛2015年度大会。
纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一场名为“庞大资产负债表下的中央银行”的讨论会(1830)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本记者俱乐部发表演说(0330)。
3月2日(一)
暂无重要经济事件。
3月3日(二)
悉尼--澳洲央行举行议息会议。(0330)
3月4日(三)
美国森林湖--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在森林湖Lake Bluff扶轮社2015年经济早餐会上，就当前经济状况与货币政策发表演说(1400)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在由Central Exchange举办的活动中，就美国经济发表演说(1800)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至3月5日)。
渥太华--加拿大央行宣布政策利率。
东京--日本财务省财务官山崎达雄在一项主题为“全球经济：我们对美国货币政策正常化做好充分准备了吗？”的座谈会中发表演说(0500)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)