专栏节选：资金行情全面引爆--羊年股市的波动会很大--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月26日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台股在二月十三日以九五二九．五一点封关，正式结束马年行情。总结马年，台股从八四六二．五七点起跑，全年大涨一○六六．九四点，涨幅达一二．六％，相对来看，柜买指数（ＯＴＣ）在上半年大涨到一五五．四二点，马年以一三七．七八点封关，全年涨九．一二点，涨幅只有六．六％，从这个现象来看，证所税对台股冲击后遗症仍在，内资力量仍在式微中。

两岸三地在马年的股市，以沪港通冲击的中国股市表现最出色，深沪股市在二月十七日封关，在告别马年之前，中国深沪Ａ股连涨七天，涨幅达五．六％，整个马年飙升五九．七％，相较于蛇年大跌一六％，马年是大翻身的一年，去年十一月十七日正式开通的沪港通，无疑是个有效催化剂，让深沪股市出现价量齐扬景象，且创了多项纪录。

**美股：苹果领军，连涨六年仍锐不可当**

其一是去年十二月五日成交一．○七兆人民币，打破人类史上最大成交纪录。其次是去年十二月，上证一共成交十一．四八一三兆人民币，创了历史单月新高纪录。而马年深沪股市成交七十三．八七兆人民币，也创了历史纪录。根据《 上海证券报》针对网上投资者进行的调查，超过八成的股民在羊年抱股过年，七成看好羊年股市的表现，显然闷了六年的中国股民开始苏醒了。

台湾度过了漫长年假，二十四日股市开红盘，《今周刊》读者如何厘订羊年投资大计？首先来看羊年呈现的几个大趋势，第一个趋势为羊年可能是资金聚焦股市最巅峰的一年，全球股市可能在屡创历史新高的冲刺后，出现突发性利空，产生大规模回档，这是羊年投资人看好股市必须要有的风险意识。

今年全球罕见四大经济体股市连创新高，不论是美国各大指数、欧洲各国、日本到中国，都是频创新高格局。就在台股羊年开红盘之前，美国道琼指数写下一八一四四．二九点的历史新高，标准普尔五百指数也创了二一一○．六一点的历史新高，而那斯达克及那斯达克一○○指数分别创下四九六○．九七点及四四四九．四九点的新高价，这其中，苹果股价连续大涨，并写下一二九．五美元，总市值七七四六．九一亿美元的惊人纪录，美股由苹果领军，连涨六年的美股气势仍锐不可当。

欧元区在欧洲央行祭出超大ＱＥ（货币量化宽松政策）之后，欧洲股市频频上演喷出的资金行情，最传神的是德国股市，近五个月从八三五四．九七点大涨到一一一五八．五点，涨幅三三．五％，英国股市也创下六九四三．四一点的历史纪录。欧洲由德、英两强领军，荷兰、比利时、瑞典、丹麦股市也屡创新高，连陷入债务危机的爱尔兰、义大利、西班牙等股市也表现出色。

亚洲的全球第二大经济体中国深沪股市沉睡六年，马年终于苏醒，上证指数从一九七四．三八点奔向三四○六．七九点，深证更是持续大涨表现。马年的中国股市是量价齐扬的一年，但这是政府造出来的市，农历过年前，人民银行先是调降存放款利率，存款利率从六％降到五．六％，同时存款准备金率下调○．五％，人民银行拚命放水，但是，马年封关前，中国外汇占款连续两个月出现净流出，去年十二月是减少一一八三．七亿人民币，元月是净流出一○八二．六一亿人民币，显示中国资金净流出压力正在加大，也导致人民币一度急贬到六．二八八兑一美元。所以说，这一波深沪股市的大涨和基本面关联不大，是十分标准的资金行情。

**日股：日圆强贬，带动汽车类股价大涨**

全球四大经济体之一的日本，也出现马年大奔腾的景象，日经指数写下一八一九九点的新纪录。假如大家仔细看，日经指数和美国道琼指数是旗鼓相当的，二○一四年结束时，我曾告诉同事，一五年看日股与美股谁先爬上一万八千点，如今两者都已达阵。但今年日股会更有看头，因为过去几年日股上涨是靠日圆贬值贬出来的效果，进入羊年，日股要发挥基本面的实力。

原因是美股靠基本面发挥实力，道琼指数最低点则是六四六九．九五点，日经指数是六九九四．九点，过去几年都是道琼跑赢日经，但日股最大的变化是首相安倍晋三上台之后，日经指数在一三年之前一直徘徊在八千多点附近，到了安倍射三箭，日圆大幅贬值之后，日经指数才出现急行军的大行情。

一二年日经指数在八三二八．○二点的低点，那一年道琼指数最低点是一二○三五．○九点，也就是美股与日股差距将近四千点，如今日经指数超越美国道琼指数，这是日本股民付出日圆贬值超过五成代价换来的。因此，如果你是在安倍上台前进场的，日经指数大涨近一倍，扣掉日圆贬值五至六成，回报率就打了五折。

但现在是评估日股的好时机，首先是日圆贬值已到了让日本「舒服」的位置，我在半年前说，日圆在一二○左右是可以让日本经济有效调整的两平点，日圆纵使贬破一二○大关，再贬空间也不大，这次日圆到一二一．八四就踩煞车，也应验了我的看法。

日圆强贬后，已让企业出现难得的竞争力，最近日本汽车类股频频大涨，除了本田业绩不佳，ＣＥＯ下台负责外，最具竞争力的丰田股价写下八一八四日圆的新纪录，总市值也写下二七一七亿美元的空前新高水准；其他如日产汽车涨到一二二九日圆，日野的一七七一日圆，五十铃汽车从五六二涨到一六九五日圆，表现亮眼。

日本很多零组件产业，像自行车的SHIMANO股价从四八三○日圆大涨到一七○○○日圆，汽车组件的DENSO、机车零组件的山叶发动机、还有轮胎的普利司通、横滨、住友橡胶，涨幅都很惊人，工具机龙头发那科也写下二三四九○日圆的历史纪录，电子业的SONY、CANON、KYOCERA、MURATA股价也纷纷大涨，这表示日圆贬值创造的日本产业竞争力已逐渐浮现。

百年来，全球股市下跌有很高的连动，像美国经济大萧条的冲击、九一一事件到金融海啸，全球股市都跌得鼻青脸肿，但股市多头比较少同步。例如一九九○年代，日经指数涨到三八九五七点，那时道琼指数只有二千多点，二○○○年美股攻克万点大关之际，日经指数正从二二七五○点重挫跌破万点，当时，德国的ＤＡＸ指数才一六○○点，英国只有二七七二点。

而中国的崛起在○五、○六年，上证从九九八．二七点飙升到○八年的六一二三．六七点，这是一段大涨逾五○○％的超大行情；同一期间，深证从二三六．一六点大涨到一五九八点，也大涨五七七％，而这一段超大行情，也是金融海啸后全球都靠ＱＥ演出超大资金行情，中国却单独缺席的主因。

所以，羊年股市我们真正面对的，是全球四大经济体同步上演的超级资金行情，目前除了美国靠ＱＥ恢复了经济活力，可能率先升息外，其他三个经济体仍靠央行灌水，股市的资金行情仍将此起彼落。

**东协：央行出手降息，印度、印尼股市创高**

除此之外，亚洲的活力愈来愈凸显，东协市场也持续令人惊艳，像全球人口第二多的印度股市频创新高，马年最高点是二九八四四．一六点。其他东协国家，以最近降息的印尼表现最出色，印尼股市的五四二七．三一点是历史新高；菲律宾股市的七八五四．八○点也是历史新纪录；连最近降息一码的澳洲股市也势如破竹，澳洲经济基本面不佳，但澳洲雪梨指数仍写下五九○八．三点的新纪录；与澳洲一水之隔的纽西兰，股市也写下一一九六．四一点的新高纪录。

这几年原物料急跌，澳洲、纽西兰、南非都首当其冲，但是股价却连续大涨，像南非股市也创了五三三八五．七点的历史新高。过去基本面不佳、货币贬值、资金外逃，汇价也一定大跌，现在资金充要角，各国都以印钞票的手段，希望股价上涨创造财富效应，于是羊年国际金融市场的场景，我们至少看到的共同景象是各国竞相调息，只要央行出手降息，股市都上涨，像澳洲、丹麦、印度、土耳其、印尼等。

央行降息营造资金行情，连货币贬值也成了股市助涨的手段，最近南非币贬到一一．八八九兑一美元新低，南非股市创历史新高。人民币在马年结束长期升值态势，深沪股市出现十年罕见大行情。而日圆大贬，创造了日经疾驶到一万八千点大行情，所以，要先定位羊年股市仍是资金行情的延伸波，全球股市都在最高点，今年基本面若出现巨大变化，股市的波动一定会很大。

假如把○八年席卷全球的金融海啸当分水岭，在此之前，是金砖四国崛起带动全球基本面复苏的黄金时期，在中国、印度、巴西、俄罗斯经济急行军之下，强大需求带动一波原物料超大行情，像油价每桶最高涨到一四七．二一美元；贵金属的镍价涨到每吨五一八○○美元；ＢＤＩ指数（波罗的海综合指数）创了一一七九三点的历史高点；黄豆涨到每英斗一七九七．七五美分；玉米涨到每英斗八四三．二五美分；小麦涨到每盎司一三三四．五美分的超级大行情，这一段原物料奔驰，原则上，到○八年之前都结束了。

金融海啸过后，稀有金属的黄金、白银、白金一度成为避险英雄，金价在一一年写下一九二三．七美元历史天价，白银也创了四十九．九七美元的高价，押宝黄金是赌全球经济崩溃，但随着美国经济显着复苏，美元走高，黄金的避险功能也告一段落。

**资金转向，下一个调整焦点在房市**

现在是钱潮淹脚目的时代，全世界的资金满天飞，债券殖利率频频走低，以十年债殖利率来看，英国是一．八○二％，德国只有○．三五七％，美国是二．○九六％，义大利也只有一．五五五％，法国只有○．五九五％，日本只有○．三七三％，澳洲是二．五四七％，这是历史上罕见的低殖利率景象，而且是经济发达国家债市回报率愈来愈低。

于是最保守的资金在债市避险，追求高报酬的资金在股市找机会，这一轮的资金行情会在羊年持续燃烧，直到资金行情宣泄殆尽。然后全球股市可能出现一波大回档，这是羊年大家要有的风险警戒，股市会是万流归宗的最大寻梦园地。

资金往哪里走？决定投资标的的方向，马年我们已看到油价大跌景象，造成俄罗斯、委内瑞拉经济的困难调整，过去十年热炒过的原物料，包括黄金、白银都陷入盘整，显然资金已明显转向，下一个会调整的焦点可能在房市。

全球房市已奔驰十几年，尤其是亚洲房地产竞相涨到历史最高点，如今都届临高档，各国政府面对世代剥夺感压力，竞相出手打房，在资金寻求高回报往股市转向及政府打房压力下，房市将进入漫长调整期，羊年房市压力仍然沉重！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。