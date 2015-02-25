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债券 | 2015年 2月 25日 星期三 08:57 BJT

美国债市：外资在2月10年期新债标售中的购买金额创2011年8月来最高

路透纽约2月24日 - 根据美国财政部周二公布的数据，外国投资者在2月的美国10年期公债标售中买入79.99亿美元新债，创下2011年8月以来的最高购买金额。

而在1月进行的前次10年期新债标售中，包括外国央行在内的外国投资者买下32.27亿美元。

财政部于2月11日发售了240亿美元10年期公债，收益率为2.000% 。

外国投资者在2011年8月买下86.27亿美元10年期新债，而在此前不久标准普尔刚刚调降了美国的AAA级信用评级。(完) (编译 徐文焰；审校　戴素萍)
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