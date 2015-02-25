美国债市：外资在2月10年期新债标售中的购买金额创2011年8月来最高

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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路透纽约2月24日 - 根据美国财政部周二公布的数据，外国投资者在2月的美国10年期公债标售中买入79.99亿美元新债，创下2011年8月以来的最高购买金额。
而在1月进行的前次10年期新债标售中，包括外国央行在内的外国投资者买下32.27亿美元。
财政部于2月11日发售了240亿美元10年期公债，收益率为2.000% 。
外国投资者在2011年8月买下86.27亿美元10年期新债，而在此前不久标准普尔刚刚调降了美国的AAA级信用评级。(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
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