专栏节选：人民币将成「世界新秩序」？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月26日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 在近期汇率和商品价格剧烈调整中，我们似乎处在一个没有地图或指南针的新世界，甚至找不到领导者。过去在经济重新调整的过程中，全球深受美欧影响，如今，各国领袖不再听命美欧而行事，羊年伊始，我们将要面对什么样的世界？

日圆贬值三三％、欧元下跌二五％，所有商品价格下挫三成，尤以油价为甚；最怵目惊心的是，这些都在短短六个月内发生，背后真正的影响，根本来不及反应。因作多日圆或放空瑞郎而隐匿亏损的金融机构究竟有多少？又有多少石油公司或产油国家，未来几个月会宣布破产？

这些变化就像条巨大的橡皮筋，要么拉紧到快断掉，要么就是猛然反弹，弹得大家遍体鳞伤，却还搞不清楚到底是怎么一回事。

过去一直有个世界秩序，尽管不是全球通用，至少是资本主义世界所遵循的。一九八五年的广场协议（Plaza Acoord）就是最鲜明的例子。因美元长期走强，导致美国金融机构和产业感受到衰退的压力，迫使白宫与贸易对手国展开协商；最后五国达成共识，联合干预汇市，压低美元。

然而，今天欧洲对自家内部的危机和冲突自顾不暇，美国也分裂成跛脚的民主党总统，和不友善的共和党国会；部分原因是美国的军国冒险主义，削弱其在全球道德领导地位，及美国民众解决世界问题的意愿；特别是在眼前才刚刚摆脱长期的痛苦衰退，民众只想安稳地过日子。

这样的情境，于是诞生了Gzero的新名词，用来描述当前没有ＯＥＣＤ的G20、也没有美欧日的G3，来带领我们走出不安定的世界。

不过这提供中国一个独特的强势地位，也有利人民币的未来展望。人民币或将成为最值得重视的货币。中国本身也面临内部的挑战，原先各界对其经济成长率的计算方式已有所质疑，而现在经济成长也开始放缓。中国过去的经济成长，多仰赖庞大的债务扩张和资本支出，这也是一九九七年亚洲金融风暴的成因。

此外，中国对邻国、资本主义和民主价值，始终采取不友善和积极对抗的态度，然而，中国却又是全球仅见严守货币纪律的强国；从商品价格下滑透露出全球经济放缓，以及主要国家点燃「货币大战」来看，强势人民币恐怕是未来的唯一希望。

这意味着，中国必须开始透过增加进口及减少贸易盈余，来吸收全球过剩的产能；北京政府愿意代替西方国家，来承受经济疲弱的痛苦，以取得全球的领导地位吗？盯紧人民币的动态，就会知道了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。