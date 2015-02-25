港报财经评论：港股边缘化，台股新天地--信报2月25日

港股边缘化，台股新天地/ 习广思

美国联储局主席耶伦出席一连两日国会参议院及众议院的听证会，就经济及货币政策作证，市场关注耶伦会否就展开加息的时间提供线索。由于今年以来至少有15个国家的央行以减息应对经济滑落风险，故联储局的取态备受关注。摩根大通预计，耶伦的演说不会提供“耐心”措辞何时被剔除的任何线索，亦不会对首次加息时机表达意见；如果被问及，她将回答这取决于经济数据，即答了等于无答。不过，耶伦可能就收紧政策的速度加以阐述。在去年的证词演说中，她在政策前景方面提供很少新讯息，今年不明朗因素同样多，或许不易为美息前景提供太多指引。

利率期货市场数据显示，今年6月加息的机会率仅18%，7月及9月加息的可能性分别为39%及58%。年内加息几乎肯定，问题是在年中抑或第三季，但即使加息，速度亦会非常缓慢；因此，加息当前，美股依然屡创新高，投资者无惧加息阴影，或者可以说，市场已反映加息因素。美股屡创新高的同时，港股似乎严重追不上外围股市，以道指为比较基准，港股过去两年多的回报仅18.02%（连股息），年度化回报率仅8%，远低于道指的45.6%及年度化回报19.1%，比起欧洲Stoxx50指数亦有所不及，其自2013年初以来回报23.9%，年度化回报10.5%。

港股一向较受中国股市影响，但A股自去年开始已大幅转强，港股不会被边缘化了吧？放眼世界，其实不应只把投资焦点放在香港这个弹丸之地，除了投资美股，台股也是一个可以留意的市场。昨天台证指数破顶，创出2007年以来新高，这当然与美股尤其科技股气氛利好有关，但亦不能忽略本土因素，台股放宽涨跌幅限制等的股市改革因素，可能为台股带来一番新景象。中国台湾金融监督管理委员会（金管会）在春节前公布让台股转势的“股市扬升方案”，包括拟于8月把实行了25年的涨跌幅限制从7%放宽至10%，希望与世界接轨，活络证券市场；今年底前将开放双币ETF（ExchangeTradedFunds）、人民币汇率期货等商品，希望把过去长期投资海外的钱留在中国台湾，甚至希望吸引国际资金到中国台湾，把中国台湾打造成亚洲的理财中心。(B01)

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金价升穿1,215要追买/ 苏子

金价自2013年6月触及每盎斯1,179.80美元后，这年多来便开始在月线图上呈现一个近似下降楔形的利好形态。留意金价自2011年见顶后却在一片看好声中往下寻底，并使到目前市场情绪已成功由数年前的极度看好转为甚为看淡。但目前市场这股看淡金价的情绪，却未能迫使金价在失守1,200美元心理关口及去年11月低位开始升幅的61.8%调整目标后，出现更明显的单边跌市。

本周初金价破位后仅低见1,190.55美元水平便已强力反弹，上述两大支持关口更失而复得，故短线走势极为波动反覆。由于SPDR黄金ETF在2013年6月、2013年12月及去年11月跌破1,200心理关口时，仓位一直出现减持现象，但最近金价再度跌破1,200心理关口后，仓位却未见减持，反而更见增加，金价短期内大跌的空间已不多。近期金价下跌，较大机会是由市场上的止蚀沽盘所驱动，估计本周初金价跌破上述的61.8%调整目标后，已成功触发大量实力不足的长仓止蚀沽盘入市了。

随着不少看好的投资者已遭止蚀，相信稍后金价一旦升回10天平均线阻力以上波动及收市后，将有望回复上升的动力。后市一旦升越上述的利好形态顶部，预料随后有力突破1,300心理关口及上月的1,307.60高位阻力。短线而言，预料在联储局主席耶伦结束一连两天在参众两院的证词后，金价将可出现重大突破，若顺利升破10天平均线收市，宜采顺势买入策略。

欧盟公布1月份CPI按年下跌0.5%，跌幅为1997年有纪录以来最快水平。由于28个成员国里有23个出现物价下跌的情况，对比去年12月及11月分别只有16个及4个录得跌幅而言，欧洲地区的通缩风险正显着增大。若配合希腊脱欧的风险亦在增加中，联储局大有可能被迫把加息的时间表推迟，结果将导致目前被市场一致看好的美元掉头下挫。这两天耶伦的证词若可以确认联储局并没有迫切的加息需要，预料近期一直在1.531至1.548间横行上落的英镑兑美元，将会向上正式突破日线一目均衡图云雾区的1.549顶部阻力、1.55心理关口及20周平均线阻力，朝着1.6方向迈进。(B11)