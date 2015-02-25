港报财经评论：移动支付热潮，捧百富中移动--经济日报2月25日

汇丰股价在70港元失守后，如未能于短期收复，将以2012年密集底近60港元为后市的最大支持参考。不过，该行在去年第四季盈利回挫下反而增派股息，除非希腊债务问题急剧恶化或脱欧造成环球金融市场的震荡；不然，预计汇丰股价都未必一定要跌抵60港元考验支持力，68港元左右或初步有喘跌的机会。 受汇丰之累，恒指回挫，受制25,000之局仍未打破，在回调，还望今日A股复市造好，抛出救生圈。技术上，恒指50天线现近24,060为关键支持，在无特别利好或利淡因素下，暂时看本周市况还在24,060至25,000区间上落为主，个股个别走，主导的是业绩消息以及国策消息。

友邦保险 昨攀升2.4%至45.6港元，有炒业绩之嫌。周二提过由央视春晚总结得来的投资启示中，一带一路股是长期淘金池，看好的南车时代 昨日股价扬升5%至43.75港元，表现理想。4G股优势尽显的中移动 昨也扬1.05%至105.9港元，其升势持续，不排除部分推手是因汇丰短期走势趋势仍弱，资金换马中移动或腾讯 等前景较佳的蓝筹股所致。看来，中移动短期守住101港元，中期趋势仍大有机会反覆趋试116港元水跟进周二的分析，捕捉国内移动支付的爆发性增长，大价股份无疑是中移动、腾讯或阿里巴巴等。中型股而言，则可留意百富环球 。据人行本月所公布数据显示，中国内地移动支付业务正实现爆发性增长，2014年交易笔数及金额分别同比大增170%及134%。(B06)

中国内地股市今日复市，近年数据显示农历年首个交易日易跌难升，但仍然憧憬A股羊年得意、步步高陞，上证综合指数目标4,400点。国企指数周一农历年后首日开红收黑，昨日继续偏软，全日升4点，收报12,046点，成交额102亿港元，全日高低波幅只有65点，半数主板H股随大市回升；而红筹指数升1点，收报4,620点，成交额53亿港元。 昨日指出，国指在农历年假后首个交易日的表现跟全年（农历年）的表现关系不大，但A股的农历年长假期后首日表现却跟整个农历年关系的敏感度大。过去10年的首日，升跌各占一半，如首日上升则全年有80%上升，而首日下跌也同样有80%下跌，但值得留意是首日升幅劲则全年升幅也会更劲，如2006年狗年首日升2.4%，全年升1.4倍。又2007年和2009年的猪年和牛年首日升超过1%，则全年升幅也超过50%。即使说上证今日复市最好是收红兼且劲升，则投资者有更大机会在羊年发大财！ 上证1月底的走势曾转差，跌穿1月低位3,095点，以为指数会跌至2,900点水平，但指数守3,050点便喘定，踏入2月后反覆回升，在农历年前录得七连阳（低开高收），短期有机会再挑战1月高位3,406点，已扭转早前下跌走势。实际上，指数由去年低位1,974点升至今年高位3,406点，以黄金比率0.236倍和0.382倍调整，分别为3,068点和2,859点，后者是预期的支持位，只是估不到A股强势更较预期更强，调整至0.236倍已反弹。至于指数过去两个月也在3,050点至3,400点区间上落，以横行和上落来消化一直担心的超买现象，故随着超买阴霾消散，除非有特别的利淡因素，否则上证调整后可以再上，即A股可以继续呈强，先上试3,750点。 当然，投资者都知道沪市强势是因为沪港通因素，但近日留意到深证成分指数在假期前已升越1月高位，较上证走先一步。而深成指过去两个月同样以长方形的走势整固，在10,700点至11,700点区间上落，上周已升越11,700点，只要守这水平，可以见12,700点。加上深港通有望今年落实，也会刺激春江鸭先炒高深市。(B05)