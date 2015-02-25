葡萄牙经济：坚持改革带来好处，2015年前景亮丽--副总理

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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路透里斯本2月24日 - 葡萄牙副总理周二表示，葡萄牙、西班牙和爱尔兰2015年经济成长前景当属欧元区内最强，因其恪守了金援计划所要求的结构性改革。
Paulo Portas在一个会议上称：“这些国家不得不做出了调整和实施改革，换言之，并没有无所作为，如今它们是欧元区经济增长最快的国家，或者未来能够增长最快。”
葡萄牙去年5月一如计划退出了欧盟和国际货币基金组织(IMF)的金援计划，并录得全年0.9%的经济增长率，这是自2011年爆发债务危机来首次录得增长。该国预期今年的经济增长率将加快至1.5%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
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